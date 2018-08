Vicepreședintele american, Mike Pence, anunță că SUA vor crea o Forță militară spațială până în anul 2020: A venit timpul să ne pregătim pentru câmpul de luptă următor

Vicepreședintele american, Mike Pence, a anunțat joi crearea unei ”Forțe spațiale”, dorință exprimată de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, care dorește ca Statele Unite să ajungă în punctul în care ”domină spațiul”, anunță AFP, citat de Agerpres.

”A sosit timpul să scriem următorul capitol din istoria forţelor noastre armate, să ne pregătim pentru câmpul de luptă următor, unde cei mai buni şi mai curajoşi americani vor fi chemaţi să prevină şi să învingă un nou val de ameninţări împotriva poporului nostru şi a naţiunii noastre”, a precizat Pence în cadrul unui discurs rostit la Pentagon, în prezența unor militari.

Our administration will soon take action to implement these recommendations, with the objective of establishing the United States Department of the #SpaceForce by 2020. pic.twitter.com/qQaJDAfTl7 — Vice President Mike Pence (@VP) August 9, 2018

”A sosit timpul să înființăm Forța spațială a Statelor Unite”, a completat acesta.

Vicepreședintele a completat că pregătirile pentru crearea celei de-a șasea ramuri a forțelor armate sunt în derulare, alăturându-se astfel celorlalte cinci, trupele terestre (US Army), armata aerului (US Air Force), marină (US Navy), Corpul puşcaşilor marini şi Gărzii de coastă.

The report that the Department of Defense will release today represents a critical step toward establishing the #SpaceForce as the sixth branch of our Armed Forces. It identifies four actions that we will take to evolve our space capabilities. pic.twitter.com/KsfUrvZcoc — Vice President Mike Pence (@VP) August 9, 2018

Dar crearea unei noi ramuri militare mai trebuie aprobată de către Congres, în acest sens vicepreşedintele Mike Pence a spus că procesul de creare a acestei noi forţe se va derula pe etape, cu obiectivul ca aceasta să fie înfiinţată la orizontul anului 2020.

În acest scop, el a cerut Congresului să aprobe un buget suplimentar de 8 miliarde de dolari pe următorii cinci ani.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat în luna iunie, în mod oficial, dorința de a înființa o a șasea ramură a armatei americane, ”o forță spațială” (space force), care va fi independentă de aviația militară, dar care va avea nevoie de aprobarea Congresului.

”Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul”, a declarat Donalt Trump.

Hotărârea președintelui american, Donald Trump, aduce aminte de decizia pe care a luat-o un fost lider care a ocupat fotoliul Casei Albe și de la care Trump a preluat, de altfel, și sloganul ”Make America Great Again”, și anume Ronald Reagan.

La 23 martie 1983, Ronald Reagan lansa Inițiativa Strategică pentru Apărare, un program militar care viza crearea unui scut antirachetă ce avea să apere SUA de rachetele balistice intercontinetale lansate de un stat inamic, cu precădere URSS.

Proiectul prevedea să se instaleze în spațiul cosmic sateliți purtători de baterii de lansatoare, dotate cu radare și lasere pentru a depista și distruge mai ușor rachtele balistice. Acesta a fost abandonat în 1991, odată cu desființarea Pactului de la Varșovia și cu destrămarea Uniunii Sovietice.