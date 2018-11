Într-un moment cu rezonanțe istorice, Emmanuel Macron pledează în Bundestag pentru o nouă alianță franco-germană care ”să ofere Europei instrumentele suveranităţii sale”, pentru a împiedica ”lumea să alunece în haos”

View this post on Instagram

Alljährlich wird am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherraschaft mit einer Kranzniederlegung gedacht. Kanzlerin Merkel legt emeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Vertretern der Verfassungsorgane Bundesrat, Bundestag und Bundesverfassungsgericht in der Neuen Wache in Berlin Kränze nieder. — Every year on the Memorial Day the victims of war and violence are commemorated with a wreath-laying ceremony. Chancellor Merkel together with French President @emmanuelmacron, Federal President Frank-Walter Steinmeier and representatives of the constitutional bodies of the Federal Council, Bundestag and Federal Constitutional Court, laid wreaths down.