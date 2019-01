Ministrul George Ciamba prezidează prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles: Combaterea dezinformării este un subiect ,,cheie” pentru președinția noastră

,,Agenda este una ușoară, având în vedere că este prima întâlnire, trebuie să prezint prioritățile președinției române. Bineînțeles că o să discutăm despre provocările cu care ne confruntăm, în contextul în care facem tranziția dintre cele două mandate. Ne focusăm pe BREXIT și alegerile europarlamentare, pe care le-am menționat deja ca fiind prioritățile noastre. În primul rând o să discutăm despre coeziunea europeană, ce are ca bază convergența și creșterea economică, dar și locurile de muncă. Să realizăm o Europă mai sigură pentru cetățeni, ca ei să simtă în siguranță, iar ca acest lucru să fie posibil, trebuie să existe cooperare, să luptăm împotriva terorismului, să îmbunătățim schimbul de informații și siguranța frontierelor.”, afirmă Ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

🇷🇴 #RO2019EU 🇪🇺 is not an usual @EUCouncil Presidency. #EUElections2019, the transition to a new institutional cycle, Brexit will put their mark on our work and on the #FutureOfEurope. Minister @Geociamba ahead of #GAC https://t.co/qztGQdQ01a pic.twitter.com/p1hkiJbxJa

— RO2019EU (@ro2019eu) January 8, 2019