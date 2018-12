Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei

Liderii europeni, reuniţi în summit la Bruxelles, au decis să prelungească sancţiunile impuse Rusiei din cauza politicii sale în Ucraina, a anunţat preşedintele Consiliului European Donald Tusk.

„Decizie: UE prelungește cu unanimitate sancțiunile economice impuse Rusiei, având în vedere absența totală de progrese în implementarea acordurilor de la Minsk”, a anunțat el pe Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018